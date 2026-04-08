Muhabirler Derneği'nden İdam Kararlarına Tepki

08.04.2026 19:52
Dernek, İsrail'in Filistin'e yönelik idam kararlarını ve insan hakları ihlallerini kınadı.

Muhabirler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu olarak, İsrail tarafından Filistin halkına yönelik alınan idam kararlarını ve insanlık onurunu hiçe sayan uygulamaları en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaşam hakkı, en temel ve vazgeçilmez insan hakkıdır. Adil yargılanma ilkesinden uzak, sivilleri hedef alan ve insan haklarını ihlal eden hiçbir karar kabul edilemez. Bu tür uygulamalar yalnızca bölge halkını değil, tüm insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır. Gazeteciler olarak bizler; hakikatin, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmayı mesleğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Zulüm karşısında susmayacak, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplumu, insan haklarına aykırı bu kararların derhal durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi adına daha güçlü ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
