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Muhammed Bozdağ Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Muhammed Bozdağ Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Kısa kulvar sürat pateni sporcumuz Muhammed Bozdağ, Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda 1000m A finalinde gümüş madalya kazanarak ülkemize oyunlardaki ilk madalyayı getirdi.

Muhammed Bozdağ Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları\'nda Gümüş Madalya Kazandı
21.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:46
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Kısa kulvar sürat pateni sporcumuz Muhammed Bozdağ, ülkemize bir ilki yaşatarak Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Güney Kore'de düzenlenen Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateni milli sporcumuz Muhammed Bozdağ 1000m A finalinde gümüş madalya kazanarak, ülkemize oyunlardaki ilk madalyasını getirdi. Erkekler kategorisinde mücadele eden Erzurumlu Muhammed Bozdağ, 1: 26.349'luk derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'nin (1: 26.257) arkasında 2. sırayı aldı ve gümüş madalya kazandı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muhammed Bozdağ'ı tebrik ederek, "Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateni 1000m finalinde ikinci olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazandıran Muhammed Bozdağ'ı kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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