Muharrem İnce, Denizli'de esnafı ziyaret etti
DENİZLİ - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aday tanıtım ve esnaf ziyareti için Denizli'ye geldi.
29 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Denizli'ye geldi. Program kapsamında kentte ilk olarak Karahayıt'ta esnafı ziyaret eden İnce, ardından şehrin en işlek caddesi olan Çınar Meydanı'nda esnafı selamladı. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekilen İnce, son olarak Kampüs bölgesine giderek esnafla bir araya geldi.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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