Mühendislik öğrencilerine "teknik gezi" - Son Dakika
Üye Girişi

Mühendislik öğrencilerine "teknik gezi"

26.04.2022 09:57
Mühendislik öğrencilerine "teknik gezi"

Aras EDAŞ tarafından Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, düzenlenen teknik gezide arıza, çözüm merkezi, ambar ve trafo birimlerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldılar.

Aras EDAŞ tarafından Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, düzenlenen teknik gezide arıza, çözüm merkezi, ambar ve trafo birimlerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldılar.

Aras Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri için teknik gezi düzenlendi. İlk önce Şehir Kırsal Arıza birimini ziyaret eden öğrenciler için Yönetim Sistemleri Başmühendisi Nazlı Nisa Demir tarafından şirketin tanıtımı yapıldı. Malzeme sorumlusu personeli tarafından enerji nakil hatlarında kullanılan malzemeler gösterildi. Daha sonra Çözüm Merkezine geçen öğrencilere, Merkez Şefi Erhan Dursunoğlu tarafından çağrıların karşılandığı ekranlar gösterildi, müşterilerden gelen örnek çağrıları da dinleyen öğrenciler talebin nasıl karşılandığı ile ilgili bilgi aldılar. Uzaktan Kontrol Merkezi(SCADA) sistemini de inceleyen öğrencilere, Şebeke Yönetim Müdürü Fatih Koçer bilgilendirmede bulundu. Çözüm Merkezi'nde dinledikleri çağrıların sahaya iletilme sürecini yakından gören öğrencilere Şebeke Yönetim Mühendisi Hüsna Çise Eslek tarafından saha personeli için tahsis edilen tabletlere arıza kayıtlarını düşmesi ve çözümü ulaştırılmasıyla ilgili bilgiler de aktarıldı. Gezinin son durağında ise 3. Bölge Başmühendisi Ali Geyikoğlu sahada kullanılan malzemeleri anlattı ve öğrenciler trafoları yakından görme imkanı buldular.

Sistem İşletme Müdürü Halil İbrahim Has: "Elektrik Elektronik, Endüstri, Makina ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile düzenlediğimiz bu gezide, öğrenciler iş hayatını yakından görme imkanı buldular. Enerjinin müşteriye ulaşmasındaki her aşamayı öğrencilerimiz ile paylaştık. Müşterilerimizden gelen çağrıları dinleterek, ilgili talebin karşılanma süresini, adımlarını gösterdik. Aynı zamanda sektördeki tecrübelerimizi de öğrencilerle paylaşarak onlara iş hayatıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunduk" dedi. - ERZURUM

Mühendislik öğrencilerine teknik gezi
Mühendislik öğrencilerine teknik gezi
Mühendislik öğrencilerine teknik gezi
Mühendislik öğrencilerine teknik gezi
Mühendislik öğrencilerine teknik gezi
Mühendislik öğrencilerine teknik gezi
Mühendislik öğrencilerine teknik gezi

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'daki 6 tren istasyonunda çekiş trafo merkezleri vuruldu Rusya: Ukrayna'daki 6 tren istasyonunda çekiş trafo merkezleri vuruldu Öğrencilerden anlamlı etkinlik Öğrencilerden anlamlı etkinlik

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Mühendislik Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Trafo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mühendislik öğrencilerine 'teknik gezi' - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Putin siyasette gururlu! " İncindiği için barış görüşmelerinden çekildi"
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:09:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mühendislik öğrencilerine "teknik gezi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement