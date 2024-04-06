Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'ni Elmalı'da kutladı

Antalya'da ikinci kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek bir ilke imza atan Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'ni Elmalı'da vatandaşlarla birlikte geçirdi. Tekke Abdal Musa Türbesi'nde dua eden Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Başkan Böcek, "19 ilçe, 913 mahallemize milletin parasını, millete harcayarak, hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.
Muhittin Böcek, ilk ilçe ziyaretini Elmalı'ya yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Elmalı programının ilk durağı Tekke Köyü Abdal Musa Türbesi oldu. Başkan Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Abdal Musa Derneği Başkanı Mehmet Özel, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Turhan ve muhtarlarla birlikte Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret ederek, dua etti. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü de makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Böcek, hemşehrileri ile kucaklaştı. Elmalı'da vatandaşlarla buluşan Başkan Böcek, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.
İFTAR YEMEĞİ VERİLDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi'nde Elmalı'da iftar yemeği verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, binlerce vatandaşla birlikte iftar yaptı. Başkan Muhittin Böcek, evliya, erenler ve inanç merkezi Elmalı'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elmalı'da geleneksel hale getirdiğimiz Kadir Gece'mizi 5 yıldır sürdürdük. Bundan sonra da devam edeceğiz. Allah bu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde dualarınızı, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kadir Gecesi'nin ülkemize, vatandaşlarımıza sağlık, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun" dedi.
HERKESİN BAŞKANI
Antalya'yı güzelleştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, "Sizler 'Herkesin Başkanı' olarak hem beni hem de Halil Öztürk başkanımızı ikinci kez üst üste seçtiniz. Bizi aday gösterenlere, destek veren siyasi partilere, gönüllülere, yol arkadaşlarıma, tüm hemşehrilerime, Elmalılara teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizle birlikte 19 ilçeden kazandığımız 16 ilçe belediyemizin yanı sıra İbradı, Gündoğmuş, Kumluca'yı da kendi belediyemiz gibi göreceğiz. 19 ilçe 913 mahallemize milletin parasını millete harcayarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Elmalı'da da yapılması gereken ne varsa Halil kardeşimle birlikte yapacağız. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Elmalımızı Antalya'yı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN TEŞEKKÜR
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. İlahilerle renklenen iftar yemeğinde hep birlikte dua edildi.
TÜRBE ZİYARETİ YAPTI
Başkan Böcek, Kadir Gecesi'ni geç saatlere kadar Elmalı'da geçirdi. Sinan-ı Ümmi ve Vahib-i Ümmi hazretlerinin türbelerine de ziyarette bulunan Başkan Böcek, edilen duaların kabul olmasını diledi.
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