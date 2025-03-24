Muhsin Yazıcıoğlu, 16. Yılında Anma Töreniyle Yad Edildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Keş Dağları'nda Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16. yılında düzenlenen anma programıyla yad edildi.

25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve eski İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemin belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi anma programı düzenlendi. Göksun ilçesi Keş Dağları'nda düzenlenen anma programına BBP teşkilatları, Alperen Ocakları mensupları ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi için dualar edildi. Tören alanında Kur'an-ı Kerim okunurken, Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları ve sevenleri duygu dolu anlar yaşadı. - KAHRAMANMARAŞ