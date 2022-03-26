Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı

26.03.2022 16:13
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı

Alperen Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat yıldönümünde fotoğraf sergisi açıldı.

Alperen Ocakları Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat yıldönümünde fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf sergisine BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Cemil Çoker'de katıldı.

Afyonkarahisar kent merkezinde açılan fotoğraf sergisinin açılışına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez Karar yürütme Kurulu Üyesi Cemil Çoker, BBP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Çağlar, Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Uluca ve çok sayıda vatandaş katıldı. 25 Mart 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Alperen Ocakları temsilcileri sergiyi ziyaret eden vatandaşları fotoğrafların anılarını anlattı.

Sergiyle ilgili açıklama yapan Çoker, "Herkesin gönlünde yeri var, hala şehit olduğu gün gibi acısı taze. Biz de her yıl hem Muhsin başkanımızı, hem de onunla birlikte şehadete yürüyen şehit kardeşlerimizi ve ülke için şehit olmuş bütün şehitlerimizi anıyoruz, dualarla hayırla yat ediyoruz. Bu arada geçen 13 yılda Muhsin Başkanın şehadetiyle alakalı bu hadisede kastı, kusuru, ihmali kim varsa devlet yetkililerinden de, adalet mekanizmasındaki yetkililerden bu hadisenin biran önce aydınlatılmasını da bekliyoruz. Sonunu kadar da takipçisiyiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


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