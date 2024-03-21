Amasya'nın Merzifon ilçesinde muhtar adayı olan Bilal Güley, mahallesindeki bütün hanelere 3 bin adet kahve fincanı dağıtmaya başladı.
Yaklaşık 5 bin 300 seçmenin bulunduğunu belirtiği Harmanlar Mahallesi'ni yönetmeye talip olan Bilal Güley, 3 bin adet fincan takımı alıp kahveyle birlikte verdiği mahalle sakinlerinden desteklerini istedi.
Yıllardır yaşadıkları mahallenin sorunlarını bilen bir ekiple yola çıktığını anlatan Güley, "Hizmet aşkıyla mahallemizin sorunlarını çözmeye geliyoruz" dedi. - AMASYA
Son Dakika › Yerel › Muhtar Adayı Bilal Güley, Mahalle Sakinlerine Kahve Fincanı Dağıtıyor - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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