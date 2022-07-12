Muhtar Başaran Bayramda çocukları mutlu etmeye devam ediyor - Son Dakika
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Muhtar Başaran Bayramda çocukları mutlu etmeye devam ediyor

12.07.2022 10:14
Muhtar Başaran Bayramda çocukları mutlu etmeye devam ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi Mahallesi Muhtarlığına gelen çocuklar, muhtar Hasan Başaran tarafından kapıda karşılanarak ikramda bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi Mahallesi Muhtarlığına gelen çocuklar, muhtar Hasan Başaran tarafından kapıda karşılanarak ikramda bulundu.

Malazgirt ilçesi Danışmentgazi Mahallesi Muhtarlığına gelen minikler ve mahalleli çocuklar, muhtar Hasan Başaran tarafından kapıda karşılanıyor. Her bayram gelenek haile getirdiği bayramlaşma töreni bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Bayramın ikinci günü düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde, muhtar Hasan Başaran çocuklara bayram şekeri ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Bayramlaşma töreni sonrasında Muhtar Başaran ve mahalle çocuklar, muhtar adileri ile hatıra resimleri çektirdiler.

"Çocuklara yaşanabilir bir dünya diliyorum"

Mahalle Muhtarı Hasan Başaran, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onları az da olsa mutlu etmenin mutluğunu yaşıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda muhtarlığımızda özellikle çocuklarımız için bayramlaşma töreni düzenliyoruz. Dünyayı değiştirecek ve güzelleştirecek çocuklarımıza bizde böyle bir etkinlikle teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtarlığa gelen çocuklar bayram şekerlerini ve hediyelerini aldıktan sonra muhtar amcaları ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Malazgirt, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtar Başaran Bayramda çocukları mutlu etmeye devam ediyor - Son Dakika

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