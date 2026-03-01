Muhtar Demir'den Ramazan Dayanışması - Son Dakika
Muhtar Demir'den Ramazan Dayanışması

01.03.2026 11:24
Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çiğköfte dağıttı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir tarafından Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz çiğköfte dağıtıldı.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, Ramazan ayı dolayısıyla mahalle sakinlerine çiğköfte dağıtımı gerçekleştirdi. Maddi gücü olmayan vatandaşlar için yapılan dağıtım, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Muhtar Demir, mahalle sakinleriyle birlikte sosyal aktivite yaptıklarını söyledi. Demir, "Ramazan ayında her insanın sofrasında bir sıkım çiğköfte bulunsun dedik. Muradiye Mahallesi'nin ikramlığıdır. Herkese afiyet olsun" dedi.

Vatandaşlardan Şakir Kaya, muhtarlarının çok iyi kalpli olduğunu söyleyerek, "Vatandaşlara çok yardım ediyor. Herkese hayır yapıyor. Şu anda da çiğköfte dağıtıyor iftarlık için mahalleliye. Muhtara çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Serhat Kaya ise, "Mahallemizin annesidir. Görüyorsunuz bu Ramazan ayında çiğköfte, Ramazan kolisi ve daha birçok yardımda bulunuyor. Vatandaşlara elinden gelen her desteği veriyor. Muhtar annemiz bir tanedir. Ona buradan sevgilerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dilek Demir, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
