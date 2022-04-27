Muhtar mahalleliyi halaylarla sahura götürdü - Son Dakika
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Muhtar mahalleliyi halaylarla sahura götürdü

27.04.2022 00:58
Muhtar mahalleliyi halaylarla sahura götürdü

Sivas'ta bir mahalle muhtarı davul ve zurnalarla uyandırdığı mahalle sakinlerine çekilen hayalın ardından sahur yemeği ikram etti.

Sivas'ta bir mahalle muhtarı davul ve zurnalarla uyandırdığı mahalle sakinlerine çekilen hayalın ardından sahur yemeği ikram etti.

Sivas'ın Gürün ilçesi Çayboyu mahalle muhtarı Mahmut Göksu, her yıl gerçekleştirdiği sahur geleneğini bu yıl da sürürdü. Göksu, mahalle sakinlerini davul ve zurna ile uyandırdı. Uyanan gençler davul ve zurna eşliğinde halaylar çekip oyunlar oynadı. Ardından hep birlikte sahur yemeği yenildi. Muhtar Göksu, mahallenin durumdan memnun olduğunu bu geleneği her sene sürdürdüklerini ve gençlerin kendisini yalnız bırakmadığını söyledi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtar mahalleliyi halaylarla sahura götürdü - Son Dakika


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