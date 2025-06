Muhtarlar, Başkan Öztürk\'e Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı, Derebağ ve Çağlayan mahallelerinin muhtarları; mahallelerine yapılan hizmetler dolayısıyla Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, sıcak asfalt çalışmaları başta olmak üzere altyapı düzenlemeleri, ulaşım konforunun artırılması ve çevre düzenleme çalışmaları için memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, Başkan Öztürk'e desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Muhtarlar, ilçenin her bir köşesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışan belediyenin, son dönemde özellikle yol yapım ve asfaltlama konularında gösterdiği gayretin vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını belirtti. Kirazlı, Derebağ ve Çağlayan mahalleleri sakinlerinin uzun süredir beklediği yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Başkan Öztürk'e mahalle halkı adına teşekkür etti. Başkan Esat Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Yahyalı'mızın her mahallesi bizim için kıymetlidir. Kirazlı, Derebağ ve Çağlayan mahallelerimize yapılan hizmetlerin halkımız tarafından beğenilmesi bizleri mutlu ediyor. Sıcak asfalt çalışması turizm yolumuza çok yakıştı. Büyükşehir belediyemiz ile dayanışma içerisinde ilerleyerek bu güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bu yolumuzun asfaltlanmasında başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza, Milletvekillerimize, kırsal hizmetler daire başkanımıza ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede yol genişletmesi ve altyapı hazırlığını ekip arkadaşlarım gerçekleştirdi. Hazırlık sonrası kendi tesisimizde üretilen sıcak asfalt ile Kayseri Büyükşehir belediyemiz, yolumuzun asfaltını sermiş oldu. Bir müjdeyi de buradan duyurmak istiyorum. Çat kavşağından itibaren başlayarak Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı yolumuza aydınlatma direkleri yapılacak. Ben hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımızın refahı ve mahallelerimizin gelişmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu nazik ziyaretleri için kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman el birliğiyle, gönül birliğiyle ilçemizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - KAYSERİ