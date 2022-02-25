Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

25.02.2022 09:45
Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Refik Özaydın ve beraberinde ki muhtarlar Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Refik Özaydın ve beraberinde ki muhtarlar Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret heyetini Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve hastane idarecileri karşıladı. Hastane yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programı sonrasında muhtarlar, Başhekim Bildirici ve idareciler eşliğinde hastanenin çeşitli alanları ziyaret ederek bilgilendirildi. Konferans salonunda ziyaret heyetine hastanenin açılışından bugüne kadar yapılan faaliyetlerin ve sağlık hizmetinin anlatıldığı sunum, Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici tarafından gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret
Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret
Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret
Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret
Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret
Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhtarlardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyaret - Son Dakika
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