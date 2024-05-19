Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Yerel

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi, bu yıl ilk mezunlarını vererek mezuniyet coşkusunu yaşadı. Okulun deneyimli idari ve eğitimci kadrosu, pansiyon hizmeti ve başarı ortalamasıyla kısa sürede gözde okullar arasında yerini aldı. Mezuniyet töreninde öğrencilere belgeleri takdim edildi ve öğrenciler coşkuyla mezuniyetlerini kutladılar.

19.05.2024 12:20
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Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi bu yıl ilk mezunlarını verdi.

4 yıl önce eğitim ve öğretim hayatına nitelikli lise olarak kazandırılan Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi bu yıl ilk kez mezuniyet coşkusunu yaşadı. Palandöken ilçesine bağlı Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi deneyimli idari ve eğitimci kadrosunun yanısıra, pansiyon hizmeti ve eğitimdeki başarı ortalamasıyla kısa sürede en gözde okullar arasında yerini aldı.

Önceki gün Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreni Okul Müdürü Ümit Gergit'in öğrencilere ve velilere yönelik yaptığı açılış konuşması ile başladı. Salonun tamamını öğrenci velilerinin doldurduğu gözlenirken, öğrencilerin de aileleri ile birlikte oldukça heyecanlı oldukları dikkati çekti. Okul müdürü Gergit, konuşmasında 4 yılda gerek eğitim ve öğretimde, gerekse sosyal ve kültürel etkinliklerde çok önemli başarılar elde ettiklerini anlattı. Kendi branşlarında çok başarılı eğitimci kadrosuna sahip olduklarını kaydeden Okul Müdürü Ümit Gergit, ilk kez üniversite sınavına girecek olan öğrencilerinden çok ümitli olduklarını ve aileleri gibi kendilerinin de çok heyecanlı bir bekleyiş içinde olduklarını söyledi.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen okulun Edebiyat Öğretmeni Hakan Yeşilyurt, daha sonra sahneye okulun bar ekibini davet etti. Bar ekibinin gösterisinin ardından, okulun müzik öğretmeni Murat Yakut şefliğinde hazırlanan okul korosu sahne aldı. Okul korosunun seslendirdiği birbirinden güzel eserler sayesinde öğrenci ve veliler oldukça keyifli dakikalar yaşadı. Koronun ardından, 4 yılın sonunda okul başarısı ortalamasında, ilk üç dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi. Okul üçüncüsü Arda Ünlü'ye belgesini okul müdürü Ümit Gergit verdi. Okul ikincisi Meryem Muşli'ye belgesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar verdi. Okul birincisi Hasan Dal ise, birincilik belgesini Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan'ın elinden aldı. Kaymakam Uğur Tutkan, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve üniversite sınavlarında da kendilerinden derece beklediklerini vurguladı. İlk üç derecenin ardından bu yıl okuldan mezun olan tüm öğrencilere sırayla okul Müdür Yardımcıları, Fatih Karasu, Levent Çelik, Muzaffer Yıldırım ve Eda Alemdar Çankaya ve branş öğretmenleri tarafından belgeleri takdim edildi. Belgelerini öğretmenlerinin ellerinden alan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.

Renkli ve oldukça keyifli geçen törenin sonunda öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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