Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı - Son Dakika
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Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı

16.06.2022 15:25

Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı.

Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı

ERZİNCAN - Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur Dağlarında havaların ısınmasıyla birlikte doğa da iyice canlandı. Yayladaki taşların üzerinde tuz yalayan dağ keçileriyle ile otlayan inek sürüsü bir arada İHA kamerasına yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Karlı zirvelerde şamua, boz ayı otlak alanlarda ise yaban keçileri sürüler halinde objektiflere yansıyor.

Erzincan ile Tunceli arasındaki platoda 130 kilometre uzunlukta batıdan doğuya uzanan Munzur Dağlarında bugünlerde doğa renklendi. Yaz ayında muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntüleniyor. Yiyecek arayan boz ayıda objektiflere yansıdı.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı açısından da ön plana çıkan Munzur Dağlarında yeşeren yaylalar inek sürüsünün de otlak alanı oluyor.

Munzur Dağı eteklerindeki Tatlısu köyü yaylasında dağ keçileriyle inek sürüsünün bir arada kameraya yansıması görenlerin adeta içini ısıttı.

İnek sürüsünün otladığı alanın hemen yanı başına gelen dağ keçileri, taşların üzerine dökülmüş tuzları yalayarak gıda depoladılar.

Sürü sahibi Veysel Sağlanmak, "Çok güzel bir manzara. Dağ keçilerine kimse zarar vermese bu kadar alışıyorlar. İneklere tuz verdiğimiz yere gelip onlardan kalan tuzu yalıyorlar. Sürüde köpeklerimiz de var ama artık her gün geliyorlar, alıştılar. Köpeklerimiz bile saldırmıyor. İç içe yaşıyoruz. Bundan güzel bir an mı olur? Biz böyle mutluyuz. Dağ keçilerinin avlanmasına tamamen karşıyız." dedi.

Öte yandan avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı
Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı
Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı
Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı... Dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı - Son Dakika

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