Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin doğal alanlarından Munzur Vadisi Milli Parkı, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. Tunceli'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan milli parkta, ağaçların yapraklarının sararıp kahverengiye dönüşmesiyle ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Tunceli sınırları içerisinde geniş bir alanı kapsayan Munzur Vadisi Milli Parkı, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Munzur Nehri boyunca uzanan vadi, yüksek dağları, sarp kayalıkları, ormanlık alanları, akarsu kaynakları ve farklı yükseltilerdeki jeolojik yapısıyla çok sayıda canlı türüne yaşam alanı sağlıyor.

Sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte özellikle yaprak döken ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda renk değişimi yaşandı. Yeşil örtünün yerini sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara bırakmasıyla vadi boyunca farklı manzaralar ortaya çıktı. Dağların yamaçlarına yayılan ormanlar ile Munzur Nehri'nin oluşturduğu doğal güzellik, havadan çekilen görüntülere yansıdı.

42 BİN HEKTARLIK DOĞAL YAŞAM ALANI

Munzur Vadisi Milli Parkı, yaklaşık 42 bin hektarlık alanı kapsıyor. Tunceli kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktan başlayan milli park, Munzur Nehri boyunca Ovacık ilçesine ve Munzur Dağları'na kadar uzanıyor. Kuzey kesimlerinde yüksekliği 3 bin 300 metreye ulaşan Munzur Dağları, derin vadiler, sarp kayalıklar, kanyonlar, akarsular ve ormanlık alanlarla farklı ekosistemleri bir arada barındırıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı, bitki çeşitliliği bakımından Türkiye'nin önemli doğal alanları arasında bulunuyor. Milli park florasında 1518 bitki çeşidinin kayıtlı olduğu, bunların 227'sinin Türkiye'ye endemik, 43'ünün ise Munzur Dağları'na özgü olduğu belirtiliyor.

VAŞAK, BOZAYI, SU SAMURU VE DAĞ KEÇİLERİNİN YAŞAM ALANI

Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin bitki örtüsünün yanı sıra çok sayıda memeli, kuş, sürüngen ve sucul canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Sarp kayalıklar, ormanlık alanlar, mağaralar, akarsu yatakları ve yüksek rakımlı yaylalar farklı hayvan türlerinin doğal yaşamını sürdürebilmesine olanak sağlıyor. Milli parkta bozayı, vaşak, kurt, tilki, su samuru, porsuk, sansar, sincap, yaban domuzu, tavşan ve yaban keçisi gibi memeli türleri yaşıyor.

Özellikle kayalık alanlarda ve yüksek rakımlı dağlık bölgelerde görülen yaban keçileri, Munzur coğrafyasının simge canlıları arasında bulunuyor. Milli parkın önemli yaban hayvanlarından biri de vaşak. Genellikle insanlardan uzak, ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan vaşaklar, bölgedeki yaban hayatının önemli türleri arasında bulunuyor.