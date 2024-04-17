MUOSB Yönetimi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'i ziyaret etti

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Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek makamında MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. MUOSB Başkanı Osman Kıvırcık, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletirken, hediye takdiminde bulundu. Ziyaretlerinden dolayı MUOSB yönetimine teşekkürlerini ileten Başkan Ferdi Zeyrek, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Osman Kıvırcık ise kendilerini kabul etmelerinden dolayı Başkan Ferdi Zeyrek'e teşekkürlerini iletirken, görevlerinde başarı dileklerini iletti. - MANİSA