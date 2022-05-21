Muradiye'de 'Bilim Fuarı' açıldı

VAN - Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın katılımıyla '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi açıldı.

Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen 'Bilim Fuarı' sergisinin açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve okul müdürleri katıldı. Fuarda 25 öğretmen ve 77 öğrenci tarafından hazırlanan 25 proje büyük ilgi gördü. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, projeleri tek tek ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere yaptıkları projelerden dolayı teşekkür etti.

Sergide konuşan Cumhuriyet Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda proje yürütücüsü Selver Nosel, "Bugün okulumuzda bilim fuarımızı düzenledik. Bilim fuarımıza toplamda 25 proje sergilendi. 75 öğrenci tarafından gelen misafirlere projeler anlatıldı. 25 danışman öğretmenimiz görev aldı. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Okul Müdürümüz Fatih Küçükyol'a ve TÜBİTAK'a bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz" dedi.