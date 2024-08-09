Muradiye'nin kronik sorunları büyükşehirle çözülüyor - Son Dakika
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Yerel

Muradiye'nin kronik sorunları büyükşehirle çözülüyor

Manisa'nın en büyük mahallelerinden biri olan Muradiye Mahallesi'nin uzun süredir çözülemeyen sorunları, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönemiyle birlikte çözülmeye başladı. Mahalledeki bozulan yol ve kaldırımlar da belediye ekipleri tarafından onarılıyor.

09.08.2024 19:11
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Muradiye'nin kronik sorunları büyükşehirle çözülüyor

MANİSA - Manisa'nın en büyük mahalleleri arasında yer alan ve uzun yıllar boyunca sorunları çözülemeyen Muradiye Mahallesi'nin sorunları Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönemiyle birlikte değişmeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in göreve başlamasıyla mahallenin kronik sorunları bir bir çözüme kavuşurken, çalışmalar nedeniyle mahallede bozulan yol ve kaldırımlar da Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarılıyor.

Yunusemre ilçesinde 50 bini aşan nüfusu ile Manisa'nın en büyük mahalleleri arasında yer alan Muradiye Mahallesi'nin kronikleşen sorunları çözüme kavuşuyor. Geçmiş yıllarda göz ardı edilen mahallenin sorunları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in göreve gelmesiyle bir bir çözülüyor. Farklı kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle yol ve kaldırımları bozulan mahallede, Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarla İstasyon ve Çullu Caddelerinin yol ve kaldırımları onarılıyor. İlk aşamada ana caddelerde yürütülen çalışmalar, belirlenen program dahilinde diğer caddelerde de devam edecek. Mahalle sakinleri de başlatılan çalışmalar için Başkan Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

"Muradiye ihmal edilmiş durumdaydı"

Daha önce mahallede eksiklikler olduğunu ifade eden Öğretmen Yunus Emre Yürük, "Muradiye ihmal edilmiş durumdaydı. Şimdi Ferdi Başkanımızın seçilmesiyle çalışmalar daha düzgün yapılmaya başlandı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum" dedi.

"Seçimden sonra geliştiğini görebiliyorum"

Çalışmaların güzel bir şekilde ilerlediğini dile getiren mahalle sakini Turgay Çakır, "Seçimden sonra özellikle geliştiğini görebiliyorum. Daha önceden nereye baksan köstebek yuvası gibiydi. Yoldan araba geçiyordu, kaportasını yolda bırakıyordu. Şu an biraz daha düzeliyor. Kaldırımların da daha fazla düzeleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir belediyesi ekipleri çalışıyor"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını takip ettiğini söyleyen esnaf Olcay Karademir ise, "Şu an gördüğümüz kadarıyla ekipler çalışıyor. Kaldırımlar ve bozuk yollar onarılmaya başlandı. Bu Muradiye için güzel, sevindirici bir gelişme. Kısa zaman içerisinde böyle faaliyete geçilmesi Muradiye için sevindirici. Gördüğümüz kadarıyla ekipler burada. Sabah işyerimizi açmadan gelmişler, çalışıyorlardı. Memnunuz şu an, inşallah böyle de devam eder" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muradiye'nin kronik sorunları büyükşehirle çözülüyor - Son Dakika

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