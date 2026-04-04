Muratlı\'da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin bacasındaki yavru kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde bir evin bacasında doğum yapan kedinin yavrularının seslerini duyan ev sahibi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bacada titiz bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki baca içerisinde yapılan arama sonucu 3 yavru kediye ulaşıldı. Sağlıklı şekilde bulundukları yerden çıkarılan yavrular, ekipler tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

Kurtarılan yavru kedilerin Muratlı Belediyesi hayvan barınağına teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ