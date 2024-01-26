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Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin İnşaatında Son Aşamaya Geldi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin İnşaatında Son Aşamaya Geldi

Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırımla başladığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yapımı yüzde 90 oranında tamamlandı. Spor kompleksi içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu izolasyon testlerini başarıyla geçti ve çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca sporcuların kullanacağı soyunma kabinleri hazır hale getirildi ve peyzaj çalışmaları da sona yaklaşıyor. Deniz Baykal'ın adının Antalya'da bir spor tesisiyle anılması, Haziran ayında Muratpaşa Belediye Meclisi'nde siyasi partilerin oybirliğiyle kabul edilmişti.

26.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:45
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Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırımla projesine başladığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı.

Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana kurulan spor kompleksindeki yarı olimpik yüzme havuzu izolasyon testlerinden geçmeyi başardı. Okçuluk sahası aynı zamanda da halı saha olarak kullanılacak alanın çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Sporcuların kullanacağı soyunma kabinleri kullanıma hazır hale gelirken bölgede peyzaj çalışmaları da sona yaklaştı.

Merhum Deniz Baykal'ın adının, memleketi Antalya'da spor tesisine verilmesi haziran ayında Muratpaşa Belediye Meclisi'nde siyasi partilerin oybirliğiyle kabul edilmişti.

Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi\'nin İnşaatında Son Aşamaya Geldi
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin İnşaatında Son Aşamaya Geldi - Son Dakika
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