Muratpaşa Belediyesi İnciraltı Falez Plajı'nda Yeni Sezon Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muratpaşa Belediyesi İnciraltı Falez Plajı'nda Yeni Sezon Başladı

Geniş Video İzle

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin İnciraltı'nda bulunan falez plajında yeni sezon başladı. Plaja giriş ücretsiz olacak ve plajda çeşitli hizmetler sunulacak.

17.04.2024 11:08  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi'nin İnciraltı Falez Plajı'nda yeni sezon başladı. Plaja giriş, bu yıl da ücretsiz olacak.

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarından İnciraltı'nda yeni sezon başladı. Belediye'nin 5 plajı içinde asansörle de inilebilen tek plaj olan İnciraltı'na bu yıl da girişler ücretsiz olacak. Saat 06.00'da açılan ve plaj hizmetlerinin saat 08.00'de başladığı plajda, şezlong ve şemsiye kiralama ücreti ise 100 lira olacak.

Yiyecek ve içecek satın alabilecek bir belediye işletmesinin de yer aldığı plajda tuvalet ve duş imkanı bulunuyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2016'da açılan İnciraltı Falez Plajı'nın sahil ve kıyılarının halkın kullanımında olması için ilçede gösterdikleri önemli kamu hassasiyetinin somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Uysal, bunu gerçekleştirirken kamu kurumu ve kuruluşları için örnek bir işletme anlayışını da hayata geçirdiklerini belirtti.

Muratpaşa Belediyesi İnciraltı Falez Plajı\'nda Yeni Sezon Başladı
Kaynak: ANKA

Muratpaşa, Antalya, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi İnciraltı Falez Plajı'nda Yeni Sezon Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:39:25. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi İnciraltı Falez Plajı'nda Yeni Sezon Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement