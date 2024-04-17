Muratpaşa Belediyesi İnciraltı Falez Plajı\'nda Yeni Sezon Başladı

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Muratpaşa Belediyesi'nin İnciraltı Falez Plajı'nda yeni sezon başladı. Plaja giriş, bu yıl da ücretsiz olacak.

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarından İnciraltı'nda yeni sezon başladı. Belediye'nin 5 plajı içinde asansörle de inilebilen tek plaj olan İnciraltı'na bu yıl da girişler ücretsiz olacak. Saat 06.00'da açılan ve plaj hizmetlerinin saat 08.00'de başladığı plajda, şezlong ve şemsiye kiralama ücreti ise 100 lira olacak.

Yiyecek ve içecek satın alabilecek bir belediye işletmesinin de yer aldığı plajda tuvalet ve duş imkanı bulunuyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2016'da açılan İnciraltı Falez Plajı'nın sahil ve kıyılarının halkın kullanımında olması için ilçede gösterdikleri önemli kamu hassasiyetinin somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Uysal, bunu gerçekleştirirken kamu kurumu ve kuruluşları için örnek bir işletme anlayışını da hayata geçirdiklerini belirtti.