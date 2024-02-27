Muratpaşa Belediyesi \'Komşu Buluşmaları\'na Güzeloba Mahallesi\'yle başlıyor

Yerel

Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, 'Komşu Buluşmaları'na Güzeloba Mahallesi'yle başlıyor.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanında gelip Muratpaşa'da buluşan herkesi bir araya getiren Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel 'Komşu Buluşmaları' başlıyor. Geçen yıllarda "Yöresel Lezzet Günleri' temasında gerçekleşen buluşma, bu yıl mahalle mahalle devam edecek.

Muratpaşa'nın birliğin ve beraberliğin simgesi Komşu Buluşmalarının ilk adresi Güzeloba Mahallesi olacak. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenecek buluşma saat 18.00'de başlayacak. İkinci buluşma noktası ise Perşembe günü Çağlayan Mahallesi olarak belirlendi. Burada da kapalı pazar yerinin hemen karşısında düzenlenecek buluşmada Oğuz Aksaç sahne alacak. Cuma günü buluşma ise Antalya'nın tarih kent merkezi Kaleiçi'nde gerçekleşecek. Kaleiçi mahalleleriyle birlikte Sinan ve Haşim İşcan sakinleriyle Başkan Uysal bir araya gelecek. Buluşma Üç Kapılar'da gerçekleşecek. 2 Mart Cumartesi ise Yeşilbahçe Mahallesi'nde Eski Lara Caddesi'nde, falezlerin hemen üzerinde masmavi Akdeniz manzaralı Yalım Park'ta gerçekleşecek. - ANTALYA