Muratpaşa'dan "Beyaz Baston" farkındalığı - Son Dakika
Muratpaşa'dan "Beyaz Baston" farkındalığı

14.01.2026 11:22  Güncelleme: 11:29
Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle katılımcılara, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleme fırsatı sundu. Göz bantları ile yapılan kahvaltıda, toplumsal farkındalığın artırılmasına dikkat çekildi.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında bir farkındalık çalışması düzenledi. Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte katılımcılar göz bantlarıyla kahvaltı yaparak görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimledi.

Gerçekleşen etkinliğe Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Oktay ve dernek üyelerinin yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Katılımcılar, göz bantları takarak kahvaltı yaptıkları bu etkinlikte görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme fırsatı buldu. Zaman zaman güç anlara da sahne olan çalışma, toplumsal farkındalık oluşturma açısından dikkat çekti.

Belediye Başkan Vekili Keleş, etkinlikte yaptığı konuşmada 'Beyaz Baston'un görme engelli bireylerin bağımsızlık ve özgürlüklerinin bir simgesi olduğunu belirterek, toplumda empati duygusunun önemine vurgu yaptı. Keleş, "Bu özel hafta, engelliliğin fiziksel değil, bakış açılarında olduğunu hatırlamak açısından çok kıymetli" dedi. Görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Keleş, yerel yönetimlerin bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığını da sözlerine ekledi.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Oktay, "Adım atmak için göze gerek yok. Yeter ki kılavuz çizgileri ve kaldırımlar engelsiz olsun" diye konuştu. Beyaz Baston Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Koca ise Muratpaşa Belediyesi'ne sağladıkları Engelsiz Kafe imkanı dolayısıyla teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

