Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa ile 10.950 Başvuruyu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa ile 10.950 Başvuruyu Çözüme Kavuşturdu

Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa ile 10.950 Başvuruyu Çözüme Kavuşturdu

Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa sistemi, Aralık ayında 10 bin 950 başvuruyu çözüme kavuşturarak vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkili hizmet sundu. En çok başvuru Güzeloba Mahallesi'nden geldi.

04.01.2025 14:25  Güncelleme: 14:33
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Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, 2024 yılının Aralık ayında 10 bin 950 başvuruyu çözüme kavuşturarak ilçe sakinlerinin sorunlarına hızlı ve etkili çözümler sundu.

2014 yılının 17 Kasım tarihinde hayata geçirilen Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleri aracılığıyla Muratpaşa'da yaşayan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini alıyor. Kuruluşundan bu yana çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışan Turunç Masa, 11'inci hizmet yılında da güvenilir bir başvuru merkezi olmayı sürdürdü.

Aralık ayında Turunç Masa'ya iletilen toplam 10 bin 950 başvuru çözüme ulaştırıldı. Mahalle bazında en fazla talep, 935 başvuruyla Güzeloba Mahallesi'nden geldi. İlçenin en kalabalık mahallesi olan Güzeloba'yı, 519 başvuruyla Çağlayan Mahallesi ve 443 başvuruyla Fener Mahallesi takip etti.

Aralık ayında gelen başvuruların büyük bir kısmı sağlık hizmetleriyle ilgiliydi. Evde bakım hizmeti, hasta nakil ve diyetisyen hizmetleri, en çok talep gören hizmetler arasında yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa ile 10.950 Başvuruyu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika

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