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Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Antalya'da bulunan Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi üyeleri, 60 yaş ve üzeri kent sakinlerinden oluşmaktadır. Belediye, yaşlıları sosyal hayatın içinde tutarak sağlıklı yaşlanmanın mümkün olduğunu göstermek amacıyla yaşlı evleri açmıştır. Ayrıca Türkiye'de ilk olan Yaşlı Meclisi, belirli aralıklarla toplanarak kentte yaşanan sorunlara çözümler geliştirmektedir. Meclis üyeleri, yılın son toplantısının ardından Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk mozolesine Muratpaşa Belediyesi çelengi bırakmış ve saygı duruşunda bulunmuştur.

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi Anıtkabir\'i Ziyaret Etti
01.01.2024 - 10:54,
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Antalya'da üyeleri 60 yaş ve üzeri kent sakinlerinden oluşan Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi yaşlıları sosyal hayatın içinde tutarak sağlıklı yaşlanmanın da mümkün olduğunu göstermek amacıyla 2014'te ilk yaşlı evini açtı. Zaman içinde yaşlı evlerinin sayısını 4'e çıkaran Muratpaşa Belediyesi Türkiye'de ilk yaşlı meclisini kurarak yaşlıları yönetime de dahil etti. 60 yaş ve üzeri kadın ve erkeklerden oluşan Yaşlı Meclisi belirli aralıklarla toplanarak kentte yaşanan sorunlara çözümler geliştiriyor.

Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi, yılın son toplantısının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Meclis üyeleri, Atatürk mozolesine Muratpaşa Belediyesi çelengi bırakarak saygı duruşunda bulundu. Yaşlı Meclisi Başkanı Süleyman Nebi Kovacıoğlu Anıtkabir'de bulunan anı defterini imzaladı. Kovacıoğlu, şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe yürüdük. Bizler, 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri' dediğin Antalya'nın beyinleri genç ve aydınlık Yaşlı Meclisi başkan ve üyeleri olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da son nefesimize kadar emanetini yaşatacağımıza söz veriyoruz. Sen rahat uyu Atatürk'ümüz." - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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