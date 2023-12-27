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Muratpaşa Belediyesi, vefat eden muhtarlar için mevlit okuttu - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, vefat eden muhtarlar için mevlit okuttu

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, ilçede görev yaparken vefat eden 7 mahalle muhtarı için Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) yanında etkinlik çadırında mevlit okuttu. Mevlit törenine Muratpaşa Kaymakamı, Belediye Başkanvekili, vefat eden muhtarların aileleri ve diğer mahalle muhtarları katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, vefat eden muhtarlar için mevlit okuttu
27.12.2023 - 15:38,
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Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, ilçede görev yaparken vefat eden 7 mahalle muhtarı için Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) yanına yapılan etkinlik çadırında mevlit okuttu.

Muratpaşa Belediyesi, son dönemde vefat eden Sinan Mahallesi muhtarları Ramazan Budak ve Hasan Özveren, Meydankavağı Mahallesi muhtarları Mehmet Budaklı ve Metin Kök, Tuzcular Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğan, Yeşilköy Mahalle Muhtarı Muhammet Koca, Yenigöl Mahalle Muhtarı Mehmet Özen adına mevlit okuttu.

ASSİM etkinlik çadırında gerçekleşen mevlit törenine Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, vefat eden muhtarların aileleri, Muratpaşa mahalle muhtarları katıldı. Başkanvekili Sarı, düzenlenen mevlidi Muratpaşa Muhtarlar Derneği önderliğinde ebediyete intikal eden muhtarlar ve şehit düşen 12 askerin ruhları adına gerçekleştirdiklerini ifade ederek başsağlığı diledi.

Kaymakam Burhan da vefat eden muhtar ve şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Burhan, "Bu tür birliktelikler anlamlı, önemli. İnsanların unutulmadığını ve unutulmayacaklarını göstermesi bakımından önemli görüyorum. Etkinlikte Muratpaşa Belediyesi'nin katkısı unutulmaz. Böylesine güzel bir alanı düzenlemişler. Hizmete sunmuşlar. Burayı kullanma imkanı bulduk. İnşallah bundan sonra yüzümüzün güleceği programlarda kullanırız. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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