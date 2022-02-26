Muratpaşa'da yoğruldu Meksika'da kaynadı - Son Dakika
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Muratpaşa'da yoğruldu Meksika'da kaynadı

26.02.2022 10:24
Muratpaşa'da yoğruldu Meksika'da kaynadı

Muratpaşa Belediyesi'nin ev ev dağıttığı yöresel tarhana, sınırları aştı Meksika'da pişti.

Muratpaşa Belediyesi'nin ev ev dağıttığı yöresel tarhana, sınırları aştı Meksika'da pişti. Çıktıkları Meksika gezisi için çantalarına belediyenin dağıttığı tarhanadan alan Mahmut Güngör ve Semra Demirağ, Atlantik kıyısında kaldıkları evde tarhanayı pişirdi. Dumanı üzerinde tarhana, evdeki tüm konukları sofrada buluşturdu.

Semra Demirağ, Türk Hava Yolları'ndan emekli. İşi için hep gezdi. Üç yıl Çin'de yaşadı, Çinlilere zeytin ve zeytinyağı sattı. Mahmut Güngör ise daha 20'li yaşlarında otostopla Avrupa'yı gezdi. Emeklilik yıllarında yolları Antalya Muratpaşa'da kesişen iki gezgin, kendilerine bir karavan yaptı, önce Türkiye'yi gezdiler ardından dünyaya açıldılar.

Gürcistan, İran, Lübnan, Yunanistan gibi komşu ülkelerle başlayan geziler Uzakdoğu ve Kuzey Afrika'ya kadar uzandı. Yeni yılda rotayı bu kez Meksika'ya çeviren çift, yolculuk için son hazırlıkları yaparken Muratpaşa Belediyesi'nin sürpriziyle karşılaştı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya için oldukça soğuk geçen bu kış mevsimiyle birlikte 513 bin nüfuslu ilçe de kapı kapı tarhana dağıtmaya başladı. Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi'nin belediyenin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde yoğurup hazırladığı tarhanalar tek pişirimlik poşetler halinde paketlendi. Tarhananın yanına Türkiye'nin en büyük sağlıklı yaşam hareketine dönüşen Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'nin anlatıldığı mutfak önlüğü de eklendi ve bir poşet içinde evlerin kapılarına asıldı.

Demirağ ve Güngör de yolculuktan bir gün önce tarhana poşeti ve mutfak önlüğünü evlerinin kapısında buldu. Çantaları kapatmadan tarhana ve önlüğü de içine atan çift, Atlantik kıyısındaki Meksika Körfezi'nde verdikleri molada Muratpaşa Belediyesi poşetini çantadan çıkardı. Okyanus manzaralı Meksikalı Laura'nın evinde kalan çift, Laura'nın mutfağında tarhanayı pişirdi. Dumanı üzerinde tarhana evin İngiliz misafirlerini de sofranın başında toplarken Demirağ'ın yaptığı dolmalar ve Meksika tacosu yemeğe eşlik etti. İngilizler ve Meksikalılar, ilk kez tadına baktıkları tarhanayı çok beğendiklerini söyledi. Çift, cep telefonuyla kaydettikleri anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. - ANTALYA

Muratpaşa'da yoğruldu Meksika'da kaynadı

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Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Sonora, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muratpaşa'da yoğruldu Meksika'da kaynadı - Son Dakika


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