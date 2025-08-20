Muratpaşa'nın Teneffüs Parkı Yaz Tatilinde 16 Bin 722 Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
Muratpaşa'nın Teneffüs Parkı Yaz Tatilinde 16 Bin 722 Ziyaretçiyi Ağırladı

20.08.2025 10:50  Güncelleme: 10:53
Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yaz tatilinde düzenlediği etkinliklerle 16 bin 722 kişiye ev sahipliği yaptı. VR gözlükleriyle sanal dünyayı deneyimleme imkanı sunan park, farklı atölyeleri ve yarışmalarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yaz tatilinde düzenlediği birbirinden farklı etkinlikler, hobi ve sanat atölyeleriyle 16 bin 722 kişiyi ağırladı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından 2016 yılında Çaybaşı Mahallesi'nde 16 bin metrekarelik alana kurulan Teneffüs Park, bu yaz tatilinde de renkli etkinliklerle çocuklara keyifli anlar yaşattı. 21 Haziran itibarıyla sıcaklar nedeniyle 16.30-21.30 saatleri arasında hizmet veren park, bu süre içerisinde 6 bin 498'i çocuk olmak üzere toplam 16 bin 722 ziyaretçiyi misafir etti. Parkta en çok ilgi gören etkinliklerden biri, çocukların VR gözlüklerle sanal dünyayı deneyimleme imkanı bulduğu sanal gerçeklik karavanı oldu. Önünde uzun kuyrukların oluştuğu bu etkinlikten yaz boyunca bin 541 çocuk yararlandı. Yine yoğun ilgi gören macera parkurunda ise 760 çocuk kıyasıya yarıştı.

Geçtiğimiz yıl 25 bin öğreniciyi ağırladı

Pazartesi günleri hariç her gün açık olan Teneffüs Park'ta akşamları düzenli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Saat 18.30'da Sürpriz Oyun Kutusu, 19.00'da Masal Ağacı, 19.30'da Survivor, 20.00'de Mini Disco ve 20.30'da Antalya'nın sıcak havasına ferah bir alternatif sunan Sulu Oyunlar çocuklarla buluşuyor. Ayrıca her pazar düzenlenen köpük partisi de çocukların en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Teneffüs Park'ta ayrıca minik kaşiflere yönelik define avı, macera parkuru, kum havuzu ve çamur havuzu gibi farklı etkinlik seçenekleri bulunuyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca okul gezi programları kapsamında bin 250 sınıf ve 25 bin öğrenciyi ağırlayan Teneffüs Park, yaz tatili boyunca 16.30-21.30 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam edecek. Alana giriş 0-2 yaş çocuklar ile yetişkinler için ücretsiz olurken, 2-17 yaş arası çocuklar için giriş ücreti 150 lira olarak belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

