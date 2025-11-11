Murgul'da Siyanürlü Tesis Tepkisi: Toplantı Yerine İtiraz - Son Dakika
Murgul'da Siyanürlü Tesis Tepkisi: Toplantı Yerine İtiraz

11.11.2025 17:25
Artvin'in Murgul ilçesinde kurulmak istenen siyanürlü altın ayrıştırma tesisine karşı halk toplantısının yerinin erişilebilir olmaması üzerine Murgul Siyanüre Hayır Platformu itirazda bulundu. Platform, çevresel tehditlere karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Murgul ilçesinde kurulmak istenen siyanürlü altın ayrıştırma tesisine tepkiler sürüyor. Murgul Siyanüre Hayır Platformu üyeleri, halk bilgilendirme toplantısının Damar Mahallesi'ndeki eski futbol sahasında yapılmasına itiraz dilekçelerini Valiliğe verdi.

Murgul Siyanüre Hayır Platformu üyeleri, Eti Bakır AŞ'nin Artvin'in Murgul ilçesinde yapmayı planladığı siyanürlü liç tesisiyle ilgili 20 Kasım'da yapılacak halk bilgilendirme toplantısının Damar Mahallesi'ndeki eski futbol sahasında düzenlenecek olmasına tepki gösterdi.

Platform üyeleri, toplantı yerinin şehir merkezinden uzak ve ulaşımının zor olduğunu belirterek, Artvin Valiliği'ne verdikleri itiraz dilekçesiyle toplantının erişilebilir bir mekana alınmasını talep etti.

"Havamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruma niyetindeyiz"

Platform Yönetim Kurulu Üyesi Alper Şeyhoğlu, Eti Bakır AŞ'nin 20 Kasım'da Damar Mahallesi'nde düzenlemeyi planladığı halk bilgilendirme toplantısına itiraz ettiklerini açıkladı. Şeyhoğlu, "Cengiz İnşaat, Murgul'da siyanür tesisi kurmak istiyor. Biz de Murgul halkı olarak buna karşıyız. Havamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruma niyetindeyiz. Topladığımız imzaların arkasında durarak bu işin yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Toplantı yerinin adil katılımı engelleyeceğini vurgulayan Şeyhoğlu, Damar Mahallesi'nin Murgul'a 10 kilometre uzak olduğunu ve özellikle yaşlılar ile işçiler için ulaşımın zor olacağını belirtti. Açık alanda yapılacak toplantının hava koşulları ve kayıt açısından sorun yaratacağını ifade eden Şeyhoğlu, fabrikanın yakınında düzenlenmesinin işçiler üzerinde baskı oluşturacağını dile getirerek, toplantının Belediye Düğün Salonu gibi merkezi bir mekanda yapılması gerektiğini söyledi.

"Doğu Karadeniz su açısından zengin bir bölge, böyle bir yerde siyanürlü tesis kurmak akla sığmıyor"

Murgul Siyanüre Hayır Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Erşan Çelik Arslan da planlanan tesisin Murgul'da ciddi çevresel tehdit oluşturacağını belirtti. Arslan, toplantının Damar Mahallesi'nde yapılacak olmasının halkın tamamının katılımını engelleyeceğini ve bu nedenle adil olmayacağını vurguladı. Ayrıca, yerleşim yerinin altına kurulacak tesisin hava, su ve toprak kirliliğine yol açacağını ifade ederek, "İki yıl önceki İliç faciası ortadadır. Aynı hatayı burada tekrarlamayacağız" dedi.

Arslan, şirketin halk sağlığını ikinci plana ittiğini savunarak, Murgul halkının bu mücadelede kararlı olduğunu söyledi. Küresel ısınma ve su stresine dikkati çeken Arslan, "Doğu Karadeniz su açısından zengin bir bölge, böyle bir yerde siyanürlü tesis kurmak akla ve mantığa sığmıyor. Biz halk, sivil toplum örgütleri, belediye ve siyasi temsilciler olarak bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
