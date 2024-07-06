Muş Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak Trabzon'a tayin oldu - Son Dakika
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Muş Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak Trabzon'a tayin oldu

Muş Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak Trabzon\'a tayin oldu

Muş'un Bulanık ilçesinde görev yapan Kaymakam Oğuzhan Ocak'ın Trabzon'un Yomra ilçesine tayini çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Ocak, Bulanık'ta geçirdiği süre boyunca insanların sıcakkanlılığıyla etkilenerek Bulanık'ı ve Bulanıklıları sevdiğini ifade etti.

06.07.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yapan Kaymakam Oğuzhan Ocak'ın Trabzon'un Yomra ilçesine tayini çıkmasından dolayı veda yemeği düzenlendi.

2022 yılının Temmuz ayında bu yana Bulanık Kaymakamlığı görevini yürüten Oğuzhan Ocak'ın 2024 yılı Yaz "Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, kapsamında Trabzon'un Yomra ilçesine tayini çıktı. Görev yaptığı süre boyunca sıcakkanlılığı ile Bulanık'ta oldukça sevilen Kaymakam Ocak adına veda yemeği düzenlendi. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri başkanları, siyasi parti başkanları ve belde belediye başkanlarının katıldığı veda yemeğinde konuşan Kaymakam Oğuzhan Ocak, görev yaptığı süre boyunca güzel yürekli, delikanlı insanların sayesinde Bulanık'ı ve Bulanıklıları sevdiğini ve bu nedenle kendini bir Bulanıklı gibi hissettiğini söyledi.

"Bulanık'taki insanları seviyorum"

Her vedada duygulandığını belirten Kaymakam Ocak: "Dün akşam sağolsun Valimiz bir veda yemeği düzenledi. Gözlerim yaşardı, duygulandım konuşamadım. Her vedaya bu duyguyu yüklüyorum. Ben de bu veda yemeğine kadar demek ki Bulanık'ı bu kadar çok sevdiğimi bilmiyormuşum. Sonra kendi iç muhasebemi yaptım da Bulanık'taki insanları seviyorum bu doğru. Bulanık'ta güzel yürekli, delikanlı insanları gerçekten seviyorum bu da doğru ve onlardan birçoğu şuanda burada. Bu benim için çok önemli ve anlamlı, bu duyguyu bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

"Huzurlu bir bulanık için çalıştık"

Huzurlu bir Bulanık için çalıştıklarını belirten Kaymakam Ocak: "İki sene boyunca gördük ki sağlıkta, sıhhatte herkes kendi işinde gücüne olduğu müddetçe huzurlu bir Bulanık olabiliyormuş. Ben en azından buna inanıyorum. En azından bizim penceremizden misyonumuz, devletimizin imkanlarını vatandaşların hizmetine en iyi şekilde sunmaktı derdimiz. İlçemizde görev yaptığımız süre içerisinde ihtiyaç duyulan ve çözüm bekleyen birçok sorunu çözmeye çalıştık. Görevim süresince benden yardımlarını esirgemeyen başta Valimiz, olmak üzere tüm daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti başkanları, çalışma arkadaşlarım ve saygıdeğer Bulanıklı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum " diye konuştu

"Gideceğim yerde kapım Bulanıklılara açık"

Vicdan ve adaletle çalıştığını belirten Kaymakam Ocak: "İnşallah gök kübbede hoş bir seda bırakırız öyle gideriz diye göreve başlamıştık inşallah öyle olmuştur. Vicdanımızla çalıştık, adaletimizle çalışmaya çalıştık. Bunu vatandaşlarımıza aksedebilmişsek ne mutlu bize, aksedemediklerimiz de haklarını bize helal etsinler. Ama niyetimiz hayırdır, inşallah sonu da hayır olur. Gideceğim yerde de her zaman Bulanıklılara kapımız açık ve herkesi de beklerim. Buraya gelmekle şeref verdiniz onur verdiniz. İnşallah alnımız ak sırtımız pek Bulanık'tan gidiyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak Trabzon'a tayin oldu - Son Dakika

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