Muş Emniyet Müdürlüğü, VEDAŞ Çalışanlarına Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verdi

Muş Emniyet Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık eğitimi verdi.
Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, uyuşturucu madde kullanan bireylerin belirtileri, ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar, madde kullanan kişilere psikolojik yaklaşım gibi konular işlenirken, 0552 155 49 49 numaralı narkomobilhattının da tanıtımı yapıldı. Narkotik uzmanları, narkomobilhattına uyuşturucu madde kullanımına yönelik tüm ihbarların yapılabileceğini ve bu ihbarların gizlilik içerisinde titizlikle incelendiğini ifade etti.
Uyuşturucuyla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyleyen VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, "Narkotik Şube Müdürlüğü uzmanlarımıza bizlere verdiği bu değerli eğitim için teşekkür ederim. Vücut ve zihin kimyasını bozan, algı yanılmalarına neden olan, gerçekle bağı koparan, toplumsal güveni tehdit eden, bir kere geldiğimiz hayatı bu illet nedeniyle zehir eden alışkanlığa karşı hepimiz duyarlı olmalıyız. İçişleri Bakanlığımızın 'En İyi Narkotik Polisi Annedir' isimli bir projesi var. Çok doğru bir tespit. Evlatlarımıza karşı dikkatli olmalıyız, başkasının evladına da aynı şekilde göz kulak olmamız gerekiyor. Bu illetle toplumsal olarak elbirliğiyle mücadele etmeliyiz" ifadesinde bulundu. - MUŞ
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