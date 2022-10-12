Muş haberi... Muş'ta '4.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Muş haberi... Muş'ta '4.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı

12.10.2022 00:58
Muş haberi... Muş'ta '4.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı

Gelen Muş haberlerine göre Muş Valiliği tarafından '2022 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

Muş Valiliği tarafından '2022 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; belediye başkanları, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, kamu kurum amirleri ve ilgili kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda 2021 yılı içerisinde yapılan yatırımlar ve 2022 yılında yapılması planlanan proje konuları görüşüldü.

"Eğitim alanında da Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımlar alındı ve devam ediliyor"

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Planlama Koordinasyon Kurulu'nun 4'üncü toplantısını gerçekleştirdiklerini ve yıl içerisinde yürütülen yatırımları gözden geçirdiklerini söyledi. Muş'un son yıllarda çok önemli yatırımlar aldığını belirten Vali Gündüzöz, "Bu yatırımlar hızla devam ediyor. Gerçekleşme oranları ve takiplerde iyi durumda. Özellikle önümüzdeki günlerde tarımsal sulama yatırımı bu ilin en hit yatırımlarından biri olacak. Bunun da ihale sürecine çıktığını anlıyoruz. Muş halkımıza özellikle tarımsal sulama ve diğer yatırımlar hayırlı olsun. Sağlık ve eğitim alanında çok iyi yatırımlar var, kırsal altyapı alanında önemli yatırımlar var. Örneğin sağlık alanında Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihale edildi sözleşmesi akdedildi. Eğitim alanında da Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımlar alındı ve devam ediliyor. Spor faaliyetleri noktasında da önemli yatırımlar yapıldı ve 2 yılda toplam bugünkü fiyatlarla bir milyarı buldu. Muş hızlı adımlarla ilerliyor" dedi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş haberi... Muş'ta '4.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş haberi... Muş'ta '4.Dönem İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı - Son Dakika
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