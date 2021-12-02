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Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı

02.12.2021 21:22

Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı

MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 4 gün önce ulaşıma açılan Üçevler grup köy yolu, gece saatlerinde kar ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı. 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışması başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 50 santimetreye ulaştığı alanlarda güçlükle ilerleyerek köylere ulaştı. Çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi operatörü Osman Acıman, "Etkili kar yağışı nedeniyle 10 köy, 21 mezra yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Bulunduğumuz bölge Üçevler grubunda yer alıyor. Mevsimin ilk karı bulunduğumuz bölgeye düşüyor. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı var. Bizde bazen çalışmakta güçlük çekiyoruz. Ama halkımız için 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik. İnşallah bugün köylerimizin yolunu açacağız" dedi.

Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı
Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı
Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı
Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı

kar, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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