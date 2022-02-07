Muş'ta 2. Dönem için ders zili çaldı - Son Dakika

Muş'ta 2. Dönem için ders zili çaldı

MUŞ Muş'ta 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 114 bin öğrenci ve 6 bin 800 öğretmen 2. dönem için yeniden ders başı yaptı.

Kentte 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönemi başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkeze 9 kilometre mesafedeki Kıyık köyünde tören düzenlendi. Okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre içeri alınan öğrenciler ders başı yaptı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başladıklarını ve yüz yüze eğitimin birinci dönemini 21 Ocak 2021 tarihinde sonlandırdıklarını hatırlattı. 15 günlük sömestr tatilinin geride kaldığını kaydeden Kıvanç, "Bugün 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. dönemine başlamış bulunmaktayız. Eğitim öğretim döneminin başta ülkemize, ilimize ve okulumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu dönemi de yüz yüze eğitim faaliyetleri şeklinde sonlandıracağız. 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında bir ara tatilimiz olacak ve sonrasında yine devam edip 17 Haziran 2022'de inşallah eğitim öğretim yılını sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde sonlandırılmasını Allah'tan temenni ediyorum. Öğrencilerimizin 1. dönem yapamadıklarını veya eksik bulduklarını hem öğretmenlerimizin hem ebeveynlerinin bu eksiklerini de tamamlamak için uzunca bir dönem başlamış bulunmakta. Çocuklarımız inşallah hayal ettikleri umutlarını bu dönem gerçekleştirirler" dedi.