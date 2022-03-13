Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

13.03.2022 10:52

Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı Muş'ta 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 316 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 316 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 316 köy yolunda çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 96, Varto'da 50, Bulanık'ta 48, Malazgirt'te 75, Korkut'ta 30 ve Hasköy'de 17 köy olmak üzere toplam 316 yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiğini ifade etti.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yentür, "Karla mücadelemiz özellikle yüksek yerlerde aralıksız sürüyor. Meteorolojik verilere göre karın ilk yağdığı günden bugüne kadar yüksek kesimlerde 5-6 metre, kent merkezinde ise 180 santimetre yağdığıdır. İlimizde karın ilk yağdığı 10 Aralık 2021'den bu tarafa yaklaşık 20 bin kilometre köy yollarında yol açma çalışması yaptık" dedi.

Özellikle yüksek yerlerdeki fırtına nedeniyle kapanan yollarda da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yentür, "59 iş makinesi, 85 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu yıl mart ayında bu kadar karın düşmüş olması tarihte uzun dönemdir görülmemiş bir durumdur. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir. İl özel idaresinin çalışanlarına, emeği geçenlere, bütçe hazırlayanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

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Malazgirt, Bulanık, kar, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika


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