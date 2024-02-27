Muş'ta "Dağcılık" temalı fotoğraf sergisi büyük beğeni topladı
MUŞ - Muş'ta, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen "Kış Gelişim Kampı" etkinliği kapsamında, "Dağcılık" temalı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.
1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreniyle ziyarete sunulan sergide, TDF'nin son dört yılda düzenlediği yarışmalarda derece alan fotoğraflar yer aldı. Sergi, doğa tutkunları ve dağcılık severler için güzel görüntüler sunarken, aynı zamanda dağcılığın güzelliklerini ve zorluklarını da yansıttı.
Dağcılık sporuna ve doğaya ilgi duyanların bir araya gelmesine imkan sağlayan etkinlik, Muş'un doğal potansiyelini ve dağcılık kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.
Muş'ta gerçekleşen bu önemli etkinlikle birlikte, doğa sporları ve dağcılık alanındaki faaliyetlerin artarak devam etmesi bekleniyor.
Serginin açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, doğa sporlarının çok ilgisini çektiğini ifade ederek, "Doğayla baş başa olmayı çok seven bir insanım. Özellikle de sergiye gelmek istedim. Okul ziyaretlerinde gençlere sürekli doğayla barışık bir yaşamları olmasını tavsiye ediyorum. Konumunuz, mesleğiniz ve ekonomik durumunuz ne olursa olsun mutluluğunun kaynağını ben doğada görüyorum. Doğayla bütünleşik ve rahat olan insanlar şahsen çok daha mutlu ve hayattan çok daha fazla keyif aldıklarını düşünüyorum ve görüyorum. Doğayla iç içe yaşayanların ve dünyayı gezenleri keyifle sosyal medyadan takip ediyorum. Bunlar için çok büyük bütçelere kesinlikle gerek yok. Muş'ta doğa sporlarıyla ilgilenen derneklerimiz var ve bu derneklere üye olun. Bu anlamda Muş son derece bereketli bir coğrafya. Tarihimizin en önemli olaylarının cereyan ettiği bir nokta. Burada fotoğrafı bulunan tüm doğaseverleri tebrik ediyorum" dedi.
Dağcılıkla ilgili düzenlenen konferansta katılımcıların merak ettikleri sorular uzmanlar tarafından cevaplandırıldı. Ayrıca, Vali Avni Çakır'ın başkanlığında, kamp alanında bulunan çadır alanları da incelendi.
Programa, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 88 dağcı, 7 antrenör, kurum amirleri, gençlik liderleri ve öğrenciler katıldı.
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