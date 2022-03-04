Muş'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi - Son Dakika

Muş'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Muş Fen Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği acil durum alarmı çaldırıldı. Tehlikeyi fark eden öğrenciler; çök, kapan, tutun hareketi ile sıraların altına sığınarak oluşturdukları güvenli noktada kendilerini korumaya aldı. İkinci siren sesi ile sınıfı terk eden öğrenciler, bahçede oluşturulan güvenli alana çıkarıldı.

Senaryo gereği, sınıfta yaralanan 2 öğrenci ise sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildiğini söyledi. Tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığını anlatan Yıldırım, "Bütün öğrencilerin tahliyesi yapılıp daha sonra yaralı 2 öğrenci UMKE ekipleri tarafından taşınarak hastaneye nakilleri sağlandı. Bugün burada UMKE, AFAD, itfaiye, 112 ve tüm kurum ve kuruluşlarla beraber tatbikat gerçekleştirdik. Gayet başarılı geçti" dedi.

11. sınıfı öğrencisi Asiye Başak ise "Bugün yapılan tatbikat çok gerçekçiydi. Bizim için güzel bir öğrenme oldu. Deprem olursa bilinçli olacağız. Bilinçlenmemiz yönünden çok faydalı olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Deprem anında sınıfta sıraların yanına çöktük. Ondan sonra öğretmenlerimizin eşliğinde sırayla dışarı çıkarıldık. Okul bahçesinde çember oluşturduk. Sınıfta mahsur kalanlar kurtarıldı" diye konuştu.

Tatbikata; Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve AFAD gönüllüleri de katıldı. - MUŞ