Muş'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi

04.03.2022 13:55
Muş'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi

Muş'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Muş'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Muş Fen Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği acil durum alarmı çaldırıldı. Tehlikeyi fark eden öğrenciler; çök, kapan, tutun hareketi ile sıraların altına sığınarak oluşturdukları güvenli noktada kendilerini korumaya aldı. İkinci siren sesi ile sınıfı terk eden öğrenciler, bahçede oluşturulan güvenli alana çıkarıldı.

Senaryo gereği, sınıfta yaralanan 2 öğrenci ise sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildiğini söyledi. Tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığını anlatan Yıldırım, "Bütün öğrencilerin tahliyesi yapılıp daha sonra yaralı 2 öğrenci UMKE ekipleri tarafından taşınarak hastaneye nakilleri sağlandı. Bugün burada UMKE, AFAD, itfaiye, 112 ve tüm kurum ve kuruluşlarla beraber tatbikat gerçekleştirdik. Gayet başarılı geçti" dedi.

11. sınıfı öğrencisi Asiye Başak ise "Bugün yapılan tatbikat çok gerçekçiydi. Bizim için güzel bir öğrenme oldu. Deprem olursa bilinçli olacağız. Bilinçlenmemiz yönünden çok faydalı olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Deprem anında sınıfta sıraların yanına çöktük. Ondan sonra öğretmenlerimizin eşliğinde sırayla dışarı çıkarıldık. Okul bahçesinde çember oluşturduk. Sınıfta mahsur kalanlar kurtarıldı" diye konuştu.

Tatbikata; Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve AFAD gönüllüleri de katıldı. - MUŞ

YORUMLAR
500
Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi Bingöl'de 'Deprem ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, Mart, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
13:58 Galatasaray'da Kerem'e teklif yağıyor! Rekor bonservisle gidiyor
13:53 Kiev, hendek kazıp savaşa hazırlanırken, Mariupol da direniş devam ediyor!
13:52 Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!
13:41 İsmail Kartal, Valencia'nın sakatlandığını açıkladı, Mesut Özil için ışık yaktı
13:31 18 günlük evliydiler! Eşini başından vuran kocaya 31 yıllık hapis cezası
13:17 Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı!
13:16 Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:05:08. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement