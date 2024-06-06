Muş'ta doğuştan elleri olmayan 13 yaşındaki Rabia Şancı, Muş Adalet Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta doğuştan elleri olmayan 13 yaşındaki Rabia Şancı, Muş Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, doğuştan elleri olmayan Rabia Şanci'nin hukukçu olmak isteğini duyunca kendisini adalet sarayında ağırladı. Rabia Şancı, adalet sarayında kadın hakim ve savcılarla tanıştı, bir duruşmayı canlı takip etti ve ağır ceza mahkemesi heyetiyle tanıştı. Başsavcı Kantar, Rabia'nın azmi ve yaşam sevinciyle herkese örnek olduğunu belirtti ve ileride yetkin bir hukukçu olacağını dile getirdi.

06.06.2024 13:35
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Muş'ta doğuştan elleri olmayan ve hukukçu olmak isteyen 13 yaşındaki Rabia Şancı, Muş Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, doğuştan elleri olmayan Rabia Şanci'nin hukukçu olmak isteğini duyunca kendisini adalet sarayında ağırladı. Makamında Rabia Şanci'yi misafir eden Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kendisini kadın hakim ve savcılarla tanıştırarak iş ve işleyişi anlattı. Daha sonra kendi cübbesini giydirdiği küçük Rabia'yı ağır ceza mahkemesine ait duruşma salonuna götüren Kantar, burada da görülmekte olan bir duruşmayı canlı takip etmesini sağladı. Duruşmanın ardından Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı'nın koltuğuna oturan küçük Rabia, burada da hakim cübbesi giyerek ağır ceza mahkemesi heyetiyle tanıştı.

Ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Rabia'nın azmi ve yaşam sevinciyle herkese örnek olduğunu söyledi. Doğuştan elleri olmayan 13 yaşındaki Rabia Şancı'nın hukukçu olma istediğini duyduğunu ifade eden Hüseyin Kantar, "Biz de hem adliyemizi gezdirmek, hem de buradaki işleyişi göstermek için Rabia kızımızı misafir etti. Rol model olabilecek kıymetli kadın hakimlerimiz ve savcılarımız ona rehberlik ettiler, sorularını cevaplandırdılar. Az önce de cübbe giyerek adliyeyi gezdik, duruşmayı izledik. Hatta canlı olarak bir hükme de şahit olduk. Gözlerindeki mutluluğu hep beraber görmüş olduk" dedi.

Rabia'nın ileride yetkin bir hukukçu olacağını dile getiren Kantar, "Umarım kendisini ilerleyen zamanlarda yetkin bir hukukçu olarak, iyi bir avukat, hakim veya cumhuriyet savcısı olarak görebiliriz. Bunun için de kendisine naçizane tavsiyelerimizi söyledik. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu çok daha iyi yerlerde göreceğimizi de ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Rabia Şancı ise Başsavcı Kantar'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Avukatlığı çok seviyorum, şimdi savcılığı da çok sevdim. Başsavcımız benimle çok ilgilendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Duruşma izledim, duruşma salonunda oturdum. Çok güzel bir duyguydu. Hayalimi gerçekleştirdiği için başsavcımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyarette, Rabia Şancı'nın babası Mehmet Şancı, Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ile Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın da hazır bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta doğuştan elleri olmayan 13 yaşındaki Rabia Şancı, Muş Adalet Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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