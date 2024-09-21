Muş\'ta Düğün Konvoyundan Ateşlenen Mermi, 7 Yaşındaki Kızı Öldürdü

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Muş'ta bir düğün konvoyundan ateşlenen mermi, evinin önünde oturan 7 yaşındaki çocuğu isabet etti. Küçük kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Yarpuzlu köyünde ailesiyle evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez, düğün konvoyundan ateşlenen merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, buradaki tedavinin ardından Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ilkokul 2. sınıf öğrencisi küçük kız, hayatını kaybetti.

Nisa'nın cenazesi, ailesi ve köy halkının gözyaşları arasında Yarpuzlu köyüne getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında dün gece düğüne katılan kişilerin silahlarına el konularak inceleme başlattı. - MUŞ