Muş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Muş'un Hasköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

06.07.2024 20:04
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Muş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hasköy ilçesi Eşmepınar ve Karakütük köyü arasında meydana geldi. Mehmet Mansur Kanbay yönetimindeki 49 AAH 378 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 AAN 398 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 49 AAH 378 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Mansur Kanbay olay yerinde hayatını kaybederken, 41 AAN 398 plakalı hafif ticari araç sürücü Ozan Apakan ise ağır yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ozan Apakan ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muş'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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