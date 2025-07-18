Muş\'ta İlk Kur\'an Hatimleri Yapıldı

Muş İmami Şafii Camii'nde yaklaşık iki ay süren derslerin ardından ilk mezunlar Kur'an-ı Kerim'i hatim etti.

İmami Şafi Camii İmam Hatibi Abdülhak Akpolat öncülüğünde yetişkinlere yönelik başlatılan Kur'an-ı Kerim dersleri meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık iki ay süren derslerin ardından ilk mezunlar Kur'an-ı Kerim'i hatim etti. Muş'ta İmami Şafii Camii İmam Hatibi Abdülhak Akpolat'ın öncülüğünde yetişkinlere yönelik başlatılan Kur'an-ı Kerim dersleri kapsamında ilk hatimler gerçekleşti. Yaklaşık iki ay önce başlayan ders programına katılan Murat Atmaca, Kazım Türüt ve Medeni Çağlar, Kur'an-ı Kerim'i tamamlayarak caminin ilk mezunları oldu.

İmam Hatip Abdülhak Akpolat, halkın dini bilgiler konusundaki ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Camimizin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda ilim ve eğitim yuvası olması için gayret ediyoruz. Kursumuza büyük bir ilgi vardı. Katılımcılarımız azim ve kararlılıkla Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi ve hatim ettiler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Kur'an'ı hatmeden Murat Atmaca ise "Uzun zamandır içimde bir ukdeydi, bu kurs sayesinde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuma fırsatı buldum. İmamımızdan Allah razı olsun" dedi.

Kazım Türüt da Kur'an eğitiminin hayatına ayrı bir huzur kattığını belirterek, "Bu yaşta Kur'an'ı öğrenmek bana büyük bir mutluluk verdi. Böyle bir fırsat sundukları için hocamıza ve cami cemaatine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Medeni Çağlar ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu derslere başlamadan önce Kur'an okumayı hiç bilmiyordum. Şimdi ise hatim ettim. Emeği geçen herkese minnettarız." - MUŞ