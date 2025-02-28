Muş'ta İmam-ı Şafi Camisi Açıldı - Son Dakika
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Muş'ta İmam-ı Şafi Camisi Açıldı

Muş\'ta İmam-ı Şafi Camisi Açıldı

Muş'ta 12 bin kişilik İmam-ı Şafi Camisi, hayırseverlerin katkılarıyla ibadete açıldı.

28.02.2025 15:51
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Muş'ta hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen ve 12 bin kişilik kapasiteye sahip İmam-ı Şafi Camisi ibadete açıldı.

Yaklaşık 10 yıl önce temeli atılan caminin yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. Açılış vesilesiyle ilk cuma namazını Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Namazdan sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Avni Çakır, çok güzel bir gün yaşadıklarını ifade etti. Camii inşaatının yaklaşık 10 yılda tamamlandığını söyleyen Çakır, "Vatandaşlarımız çok büyük memnuniyetlerini ifade ettiler. Muhteşem bir cami oldu. Bölgenin en büyük camisi. İçerde 8 bin, dışarı ise toplamda 12 bin kişinin çok rahat bir şekilde ibadet yapabileceği bir cami. Bu anlamda Muş'ta birbirinden güzel camiler var. Burası tam çarşı merkezinde yer alıyor. Hiçbir vatandaşımız dışarıda kalmadan çok rahat bir şekilde ibadet edebileceği bir cami oldu. Özel günlerimizde, cumalarımızda, bayramlarımızda böylesine bir camiye ihtiyaç vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben de 1,5 yıldır bu süreci takip ediyorum. Elimden geldiğince katkı vermeye çalışıyorum. Burası binlerce hayırseverimizin katkılarıyla gerçekleştirildi. Çok yoğun bir çalışma gösterildi. Böylesine güzel bir eserin ortaya çıkmasındaki en büyük pay derneğin. Allah razı olsun. Camimiz, Muş'umuza ve tüm İslam alemine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Muş Valisi Avni Çakır, caminin beratını İmam-ı Şafi Camisi Dernek Başkanı Muhittin Aytunç'a takdim ederken, Kızılay ekipler ise cami çıkışında vatandaşa ikramda bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta İmam-ı Şafi Camisi Açıldı - Son Dakika

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