Muş'ta Kar Yağışı Eğlenceye Döndü - Son Dakika
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Muş'ta Kar Yağışı Eğlenceye Döndü

Muş\'ta Kar Yağışı Eğlenceye Döndü

İki arkadaş, yoğun kar yağışında sokakta snowboard yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

21.02.2025 11:57
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Muş'ta kar yağışını eğlenceye dönüştüren iki arkadaş, sokakta snowboard yaparak günün keyfini çıkardı.

Muş'ta hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, bazıları için eğlenceye dönüştü. Kent merkezinde iki arkadaş, karlı yolları fırsat bilerek snowboard yaptı. Kaygan zemini avantaja çeviren Fırat Taşbulak ve Bülent Öğüt, kendilerine ait snowboard ile sokaklarda kayarak karın keyiflini çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, bazıları ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Muş'ta her yıl etkili olan kar yağışı, özellikle gençler için farklı eğlence şekillerine zemin hazırladığını söyleyen Bülent Öğüt, "Muş'ta etkili olan kar yağışını fırsata çevirdik. Kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için bazı fikirler yürüttük. Arkadaşımla birlikte snowboardımızı aldık ve sokağa çıktık. Bayağı eğlenceli oldu. Sokaktakilerin de dikkatini çekti, videomuzu çektiler. Kar her zaman çile olacak diye bir şey yok. Memleketimizin yazı da kışı da ayrı güzel. Kar yağışını fırsata çevirerek eğlendik" dedi.

Caddede snowboard yapanlara denk gelen vatandaşlardan Maruf Yıldırım ise, "Muş'ta şu an güzel kar yağıyor. Sporcu arkadaşlarımız da snowboard ile sokakta kayıyorlar. Onlara denk gelmek bizim için iyi oldu. Gençler etkilenip bu spora başlayabilir" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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