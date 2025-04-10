Muş'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı İnşaatı Başladı

Muş\'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı İnşaatı Başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Muş'ta sokak hayvanları için inşa edilen 40 dönümlük 'Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu. Sağlam, hayvanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

10.04.2025 17:05  Güncelleme: 17:11
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Muş'ta 40 dönüm arazi üzerine inşaatına başlanan "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nda incelemelerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Muş Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Avni Çakır'dan Muratgören köyü mevkiinde 40 dönüm arazi üzerine inşaatına başlanan "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı" hakkında bilgi aldı. Daha sonra inşaat alanında incelemelerde bulunan Sağlam, sokak hayvanlarının vatandaşlara eziyet etmesini önlemekte kararlı olduklarını ve bu amaçla Türkiye genelinde çalışmalara hızlı bir şekilde devam ettiklerini ifade etti. Muş'ta da hummalı bir çalışma yapıldığını ifade eden Sağlam, "Bir ayda hayvan barınağımız tamamlanmış olacak. Böylelikle biz hayvanların vatandaşlarımıza eziyet etmesini önlemeye çalıştığımız gibi hayvanların da güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamlarına devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla da bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Kentimizde belediyenin bir barınağı var. Ancak bunun da faaliyete geçmesiyle bu amacımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu işi valimin ciddiye aldığını gördüm. Valime ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. En kısa zamanda barınağımızı faaliyete geçireceğiz. Alanda sağlık ünitelerimiz olacak, kısırlaştırma çalışmalarımız olacak. Hayvanların beslenmesiyle ilgili herhangi bir sorunumuz olmayacak. Mama üretim merkezini oluşturacağız. Mamamızı kendimiz üreteceğiz. Hayvanlar dışarıda kaldı, aç kaldı vesaire gibi dedikodulara da artık vatandaşlarımız itibar etmeyecek, etmesinler. Bütün önlemleri almış bulunuyoruz. Valime de çalışması için teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlam'a Muş Valisi Avni Çakır, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmetşah Şentürk de eşlik etti. - MUŞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı İnşaatı Başladı - Son Dakika

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