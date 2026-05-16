Muş'ta Veteriner Hekimleri Toplantısı
16.05.2026 14:02
Türk Veteriner Hekimleri Birliği 51. Dönem 7. Oda Başkanları Bölge Toplantısı Muş’ta yapıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 51. Dönem 7. Oda Başkanları bölge toplantısı, Muş Veteriner Hekimleri Odasının ev sahipliğinde çevre illerden oda başkanlarının katılımıyla düzenlendi.

Muş Veteriner Hekimleri Odasının ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 51. Dönem 7. Oda Başkanları Bölge Toplantısına, bölge illerinden veteriner hekim odası başkanları katıldı. Mesleki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındığı toplantıda, veteriner hekimlik mesleğinin güncel durumu, hayvan sağlığı hizmetleri, sahada karşılaşılan sorunlar ve sektörel gelişmeler değerlendirildi. Oda başkanları, bölgelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi adına ortak projeler üzerinde görüş alışverişi yaptı.

Düzenlenen toplantıya katılan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, toplantının ana gündem maddelerinin ülke hayvancılığı ile mesleğin ve meslektaşların sorunları olduğunu belirterek, "Veteriner Hekimleri Birliği olarak bize bağlı 72 ilimizde veteriner hekim odamız mevcut. Yereldeki konuları, sorunları, hayvancılığımızla ilgili meslek problemlerini değerlendirmek, arkadaşlarımızın görüşlerini almak ve bunları Ankara'da yapılacak genel toplantıda tekrar ele alarak ilgili devlet makamlarına iletmek üzere bu toplantıları planladık. Gayemiz, ülkemizde daha iyi standartlarda veteriner hekim uygulamalarının hayata geçirilmesidir. Gerek kamuda çalışan gerek serbest çalışan meslektaşlarımızın gerekse emekli veteriner hekimlerin çeşitli sorunları bu toplantılarda dile getiriliyor. İlk toplantımıza Niğde'de başladık. Yedi bölgeye ait toplantılar kapsamında bugün son toplantımızı Muş'ta gerçekleştiriyoruz. Muş, ülkemizin hayvancılık açısından çok önemli illerinden biridir. Bunun yanında çevre illerimizin oda başkanları da burada bulunuyor. Hep birlikte ülkemizin verimliliğine ve kalkınmasına katkı sunmak amacıyla; hayvan sağlığı, gıda güvenliği, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum hedeflerini gerçekleştirmek için veteriner hekimlerin yapacağı çalışmalar bu toplantıda gündeme getiriliyor" dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Muş Oda Başkanı İlyas Belik, "Bugün Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açtığı, tarihi, kültürel zenginliği ve bereketli topraklarıyla kadim şehrimiz Muş'ta, 7. Oda Başkanları Bölge Toplantımız vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemiz hayvancılığının can damarı, üretimin en zorlu ama en onurlu kalelerinden biridir. Bölgedeki yetiştiricimizin en büyük destekçisi, kar kış demeden, gece gündüz sahada ter döken, ahırda, ağılda üreticinin yanında olan serbest ve kamudaki veteriner hekimlerimizdir. Bu bölgenin hayvancılık potansiyelini ayağa kaldırmak, ancak veteriner hekimlerin varlığıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. Program sonunda Muş Veteriner Hekimleri Odasına ev sahipliğinden dolayı teşekkür edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

