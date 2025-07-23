Muş\'ta Yaz Spor Okulları\'na İlgi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında devam eden güreş antrenmanları yoğun ilgi görüyor.

Uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen antrenmanlar yoğun ilgi görürken, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine önemli katkılar sunuyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, "Güreş, gençlerimize centilmenlik, saygı, disiplin ve mücadele azmi kazandıran bir spor dalıdır. Esas olan sadece güçlü olmak değil, doğru olanı yapabilmektir. Sporcularımız, teknik gelişimlerinin yanı sıra karakter ve ahlaki değerler bakımından da güçleniyor" dedi.

Yaz Spor Okulları'nın gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sosyal hayata hazırladığını vurgulayan Kılıç, "Hedefimiz, sporu bir yaşam biçimi haline getiren sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmek. Güreş branşındaki çalışmalarımızla hem ata sporumuzu yaşatıyor hem de geleceğin başarılı sporcularını yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş'ta spor kültürünün yaygınlaşması adına yaz spor okullarının büyük bir fırsat olduğunu belirten Kılıç, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve her zaman gençlerin yanında olan Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür etti. - MUŞ