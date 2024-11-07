Muş'ta Yeni Gençlik Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
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Muş'ta Yeni Gençlik Merkezi Kuruluyor

Muş\'ta Yeni Gençlik Merkezi Kuruluyor

Muş'ta atıl durumdaki bina, gençlik merkezi olarak yenilenecek ve gençlere hizmet verecek.

07.11.2024 19:09
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi Tepebağı mevkiindeki uzun süredir kullanılmayan bir binayı gençlerin ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunmak için harekete geçti.

Muş Hürriyet Mahallesi sakinlerinin yoğun talebi üzerine başlatılan projede, atıl durumdaki bina yakın zamanda kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirilerek modern bir gençlik merkezine dönüştürülecek.

Muş Valisi Avni Çakır'ın onayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilen bina, Tepebağı Gençlik Merkezi adıyla faaliyete geçecek. Bina, spor faaliyetlerinden kişisel gelişim eğitimlerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, mahallede incelemelerde bulunarak gençler için yapılacak gençlik merkezini duyurdu. Taşdemir, "Gençlerimiz ve mahalle sakinleri için burada güzel bir merkez kurmayı hedefliyoruz. Muş'un gençlik merkezi sayısını artırarak çocuklarımızı spora yönlendirmeye, onların kişisel, sosyal ve sportif becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Tepebağı Gençlik Merkezi de bu misyonla mahalle sakinlerine kapılarını açacak, Muş'ta gençlerimiz ve vatandaşlarımız için hayatın her alanında varız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşması amaçlarken sporcu yetiştirilmesi ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmalar yaparak çocuk ve gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. Bunun yanında yine Gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek, bunların çözümü için çabalıyoruz. Kişisel, sosyal ve sportif alanlarda gençlerimizi yetiştirmek için Gençlik Merkezlerimizde çeşitli etkinlik ve eğitimler düzenliyoruz" dedi.

İl merkezinde 2 tane olan Gençlik Merkezi sayısının yakın zamanda 3'e çıkaracaklarını söyleyen Taşdemir, "Uzun zamandır kullanılmayan Hürriyet Mahallesi Tepebağı mevkiindeki bina mahalle sakinleri ve gençlerin bizden yoğun talebi doğrultusunda binanın kurumumuza tahsis edilmesi konusunda talepte bulunduk. İlimize atandığı günden itibaren Gençlere ve spora büyük önem veren Valimiz Sayın Avni Çakır, gençlik merkezlerinin ve spor salonlarının gençler tarafından daha aktif kullanılması konusunda ilgi ve alaka göstermesinden dolayı binanın kurumumuza devir edilmesini rica ettik. Sayın valimizin uygun görmesi ile bina Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze tahsisi uygun görüldü. Bize tahsis edilen ve yakın zamanda çalışmalar başlatacağımız Tepebağı Gençlik Merkezi adıyla faaliyet göstermesini planladığımız binada mahalle sakinlerimize ve gençlere yönelik etkinlikler yapmayı hedefleniyoruz. Yeni Gençlik Merkezimizde diğer merkezlerimiz gibi aktif bir şekilde gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Şuanda kullanılmaz durumda olan binada yakın zaman için kapsamlı yenileme ve bakım onarım çalışmalarına başlayacağız. Tüm tefrişat ve personel atamaları ile çevre düzenlemesini tamamladıktan sonra il genelinde gençlik merkezi sayısını 8'e çıkarmış olacağız. Yeni gençlik merkezimiz İlimize, Mahalle sakinlerimize ve gençlerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Yeni Gençlik Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

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