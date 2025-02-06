Muş'ta Yoğun Kar Yağışı: 59 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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Muş'ta Yoğun Kar Yağışı: 59 Köy Yolu Kapandı

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Muş'ta başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 59 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışmalara başladı.

06.02.2025 12:24
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Muş'ta kar yağışı: 59 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, kırsal kesimde ise hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde kent genelinde etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırdı. Kentte 59 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların bir an önce açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kentteki vatandaşlar, iş yerleri ve araçlarının üzerini kaplayan karları temizlerken, köylerdeki besiciler ise hayvanlarını karla kaplı alanlarda beslemek zorunda kaldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Muş genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Kar yağışını beklediklerini söyleyen vatandaşlardan Habil Toplu ise "Muş'ta beklediğimiz kar yağdı. Muş'un gerçek karı yağıyor şu anda. Doğamız için tarım için bu kar çok faydalı. Besicilerimiz için biraz zahmetli olacaktır. Bu kar yağışı tarlalarımız için berekettir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta Yoğun Kar Yağışı: 59 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika

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