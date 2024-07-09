Muş Valisi Nazar Karataş'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Muş Valisi Nazar Karataş'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Nazar Karataş'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Vali Çakır, ailenin yanında olduklarını ve gereken tüm desteğin sağlanacağını ifade ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca Vali Çakır, Malazgirt Doğantaş Köyü Muhtarı Serhat Söylemez'in oğlu Bünyamin Söylemez için kurulan taziyeyi ziyaret ederek acılı babaya başsağlığı dileklerini iletti. Acılı aileler, Vali Çakır ve Kaymakam Bayram'a destek ve taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

09.07.2024 19:48
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Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Nazar Karataş'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Nazar Karataş için taziye ziyaretinde bulundu. Sel felaketinin ardından büyük üzüntü yaşayan Karataş ailesine destek olmak ve acılarını paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği ziyarette, ailenin yanında olduklarını ve gereken tüm desteğin sağlanacağını ifade eden Vali Çakır, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Daha sonra beraberindeki Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile birlikte, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Malazgirt Doğantaş Köyü Muhtarı Serhat Söylemez'in oğlu Bünyamin Söylemez için kurulan taziyeyi ziyaret eden Vali Çakır, acılı babaya başsağlığı dileklerini ileterek, ailenin yanında olduklarını belirttiler.

Acılı aileler ise Vali Çakır ve Kaymakam Bayram'a destek ve taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - MUŞ

Kaynak: İHA

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